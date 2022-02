Si sta per gettare da un ponte, donna salvata dai carabinieri nel Palermitano

I Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini, nel Palermitano, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sulla via provinciale di Carini dove era stata segnalata al numero di emergenza ‘112’ una persona che stava tentando di suicidarsi.

I militari, subito intervenuti sul posto, hanno trovato una donna che minacciava di lasciarsi cadere da un ponte, in precario equilibrio, tenendosi con le mani alla rete di protezione metallica e con piedi sul cordolo di circa 10 centimetri. Instaurato un dialogo con la donna, i Carabinieri, dopo una graduale azione di reciproco avvicinamento, sono riusciti a scongiurare l’insano gesto e la afferravano per metterla in sicurezza.