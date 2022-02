Strada provinciale per Belmonte e Misilmeri, primo passo per la riapertura

Prosegue l’iter per riaprire quanto prima la strada Belmonte Mezzagno-Palermo.

La città metropolitana di Palermo ha aggiudicato i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione per la messa in sicurezza della barriera paramassi che sovrasta la strada provinciale sp 37.