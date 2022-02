Incidente sulla SS113 nel Palermitano, motociclista in codice rosso

Un altro grave incidente, questa volta nel Palermitano, a Terrasini. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo che la sua moto si è schiantata contro un’automobile. L’uomo ora si trova ricoverato al trauma center di Villa Sofia. L’incidente si è verificato sulla SS113, all’altezza di Città del mare. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118.

Il motociclistica, per cause da accertare, si è schiantato contro un’auto rovinando sull’asfalto. Uno scontro violentissimo. I soccorritori hanno portato in ospedale l’uomo che entrato in codice rosso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri.

Una vittima sulla statale 1113 Questa notte, sempre sulla SS113, c'è stato un incidente mortale. Un giovane chef, Alessio Terranova, ha perso la vita. La sua auto si è schiantata prima contro la barriera laterale della strada e poi contro un pilone. L'incidente nel tratto messinese della SS113 nelle vicinanze di Falcone. Lo chef, che nelle scorse settimane aveva partecipato a casa Sanremo, è morto dopo il ricovero in ospedale. Sull'auto cera anche un amico dell'uomo che è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso.