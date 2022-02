Palermo, bimbo gravissimo in ospedale in overdose e positivo al Covid

Un bambino di appena 18 mesi ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Di Gristina di Palermo per una overdose da cannabinoidi. Il piccolo è giusto questa notte al pronto soccorso dell’ospedale palermitano.

I medici sono subito intervenuti dopo aver analizzato il sangue del bambino e dopo aver trovato tacce di cannabinoidi. Dopo le prime cure il piccolo paziente sta già meglio ma è risultato positivo al Covid. Così è stato disposto il ricovero nel reparto di Malattie Infettive dello stesso ospedale.

Sul caso indaga la squadra mobile di Palermo coordinata dalla Procura per i Minorenni del Capoluogo. Come scrive La Repubblica, i genitori hanno detto di non sapere nulla di droga.