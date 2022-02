Omicidio in Sicilia, killer uccide imprenditore a Palma di Montechiaro

Un uomo ammazzato in strada in un agguato sulla pubblica via e in pieno giorno, un nuovo caso di omicidio in Sicilia. Siamo nel centro di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, e un uomo viene freddato da alcuni colpi di pistola.

Si tratta di un imprenditore 65enne, Lillo Saito, titolare di un’azienda che produce gelati. L’uomo è stato ucciso con almeno tre colpi di arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata da un killer. La vittima era in auto davanti Palazzo Ducale.

Sul luogo dell’omicidio i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, i militari della Compagnia di Licata. I carabinieri hanno fermato il presunto killer mentre era in fuga da Palma di Montechiaro.

Seguici su Facebook



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

Seguici

Redazione 5628 posts 0 comments