Da Sanremo alla Sicilia, anche a Palermo l’irriverente Drusilla Foer

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web.

Dopo il grande successo ottenuto a Sanremo come conduttrice al fianco di Amadeus Drusilla Foer arriva in Sicilia con lo spettacolo “Eleganzissima”. Sarà al teatro Metropolitan di Catania il 25 marzo, al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto il 26 marzo, ed, infine, al teatro Golden di Palermo il 28 marzo, dove è già stato registrato il sold out.

Lo spettacolo Eleganzissima

Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata d’incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti.

L’esibizione, ricca di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. Lo spettacolo di e con Drusilla Foer vedrà anche la partecipazione di Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax.