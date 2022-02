Incendio distrugge deposito a Balestrate, indagano i Carabinieri

Incendio nel corso della notte all’interno di un deposito per la vendita di prodotti plastici di Balestrate, in provincia di Palermo. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per estinguere le fiamme.

Il vasto incendio si è propagato all’interno del deposito per la vendita di prodotti in plastica per l’agricoltura dei fratelli Valenti. Il deposito si trova nei pressi dello svincolo autostradale di Balestrate.