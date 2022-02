La Finanza a Carini sequestra 154 mila articoli pericolosi

La Guardia di Finanza di Carini ha sequestrato oltre 154 mila articoli sprovvisti del marchio CE.

I controlli nell’ambito dall’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo in materia di sicurezza dei prodotti.

In particolare, le Fiamme Gialle durante un controllo presso un emporio ubicato in località Carini hanno sequestrato 154.630 articoli. Sotto sequestro accessori per la cura della persona e strumentazione elettrica a basso voltaggio ritenuta non sicura. Erano sprovvisti del marchio CE attestante la conformità del prodotto in violazione al Codice del Consumo.

I militari hanno segnalato alla locale Camera di Commercio il titolare dell’impresa e sottoposto a sequestro amministrativo la merce non a norma. La condotta tenuta prevede una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di circa 30 mila euro.