Biagio Conte rinchiuso in una grotta del Palermitano, “Rischiamo guerra mondiale”

Biagio Conte inizia un altro periodo di digiuno e preghiera per scongiurare i venti di guerra che arrivano anche in Sicilia. Il frate laico dopo 216 giorni di preghiera e di penitenza, dal 9 luglio del 2021, in una grotta del Palermitano, da tre giorni ha iniziato un digiuno radicale, unico nutrimento eucarestia e acqua.

Biagio Conte prega nella grotta che si trova nel Palermitano. “Aumentano le tante ingiustizie, le violenze, le sopraffazioni e le tante dominazioni, con il rischio di una nuova guerra mondiale”. Questo il suo messaggio.