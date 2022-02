Allarme furti auto a Palermo, marmitte oggetto del desiderio dei ladri

Sono tantissimi i casi di furti che vengono denunciati in alcuni quartieri di Palermo. Vittime dei furti sono i proprietari di auto. A essere trafugati, ancora una volta, i catalizzatori delle automobili.

Sono il quartiere Villa Tasca e il quartiere Rocca e Mezzo Monreale a essere preso di mira in questi giorni da una vera e propria escalation di furti. Nel dettaglio, come viene anche denunciato in alcuni gruppi social, i furti si sono verificati in Via Antonio Scontrino, in Viale Regione Siciliane e in altre zone limitrofe.