Tragedia nel Palermitano, incendio in casa uccide un uomo

Incendio uccide un uomo all’interno della sua abitazione nel Palermitano. Così, Liborio Campo, 85 anni, è morto senza poter sfuggire alle fiamme. Il nipote ha tentato in tutti i modi di salvarlo ma ormai le fiamme e il fumo avevano preso il sopravvento.

L’uomo ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nell’appartamento in cui risiedeva in via Cairoli a Valledolmo, in provincia di Palermo.

