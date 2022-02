Il piccolo Rayan è morto, era in un pozzo da 100 ore

Rayan, il bimbo estratto dopo 100 ore dal pozzo in cui era precipitato in Marocco, è morto. Lo annuncia in un comunicato il gabinetto della Casa Reale del Marocco: «Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta», si legge nel comunicato citato dai media arabiLo riportano i media citando un comunicato della Casa Reale.

Rayan, il bimbo estratto dopo 100 ore al pozzo in cui era precipitato in Marocco, è morto. Lo annuncia in un comunicato il gabinetto della Casa Reale del Marocco: «Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta», si legge nel comunicato citato dai media arabi.