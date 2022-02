La paura del vaccino e il contagio, famiglia sterminata in Sicilia

Avevano paura, non si fidavano degli eventi avversi. Poi il contagio e la famiglia martoriata nel giro di 30 giorni. Ora il paese è sconvolto per la fine di un’intera famiglia che per paura non si era sottoposta al vaccino.

Oggi il funerale della madre e di una figlia, le ultime a perire a Pietraperzia. “Questa vicenda è un

monito: gli ultimi indecisi corra-

no negli hub a vaccinarsi”. Sono le parole del sindaco del piccolo centro dell’entroterra ennese.

In paese si stenta ancora a credere che la famiglia Mancuso non c’è quasi più. Padre di 81 anni, madre di 78 e tre figli cinquantenni uccisi dal Covid, oltre alla consuocera di 91 anni. Sono morti nel giro di un mese. Prima

il padre Michele, morto soffocato

all’arrivo dell’ambulanza del 118 a

fine dicembre. Il 17 gennaio la suocera di una delle figlie, Concetta Guarnaccia. Il 22 gennaio la figlia

Maria di 55 anni e il fratello Vincenzo di 50. Due giorni fa sono morte in ospedale Concetta di 52 anni e la madre Vincenza Fontanella di 78. Gli unici sopravvissuti sono i mariti delle due donne e i due figli di Maria. Oggi i funerali delle due donne, madre e figlia, morte l’altro ieri a distanza di poche ore l’una dall’altra. Intanto il sindaco Messina ha scritto sulla sua bacheca Facebook un messaggio di vicinanza alla famiglia: “Si sono contagiati come tutti in periodo natalizio. Nel nostro paese purtroppo non sono state le uniche vittime. All’inizio c’è stata una grande adesione alla campagna vaccinale, ma poi l’entusiasmo iniziale si è arrestato”. Selezionate per te: Nuova ordinanza di Musumeci, zone rosse nei focolai San Giuseppe Jato, positivo al Covid anche un sacerdote: stop a Prime Comunioni Covid-19, casi a Monreale, Misilmeri, Bagheria: i dati di tutti i Comuni Orrore a Partinico, ucciso un uomo

