Uomo travolto e ucciso a Monreale, la tragedia in Circonvallazione (VIDEO)

È un uomo di 40 anni la vittima del grave incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Monreale. La tragedia lungo la Circonvallazione, all’altezza di via Santicelli. L’uomo è stato travolto da un’auto coinvolta nello scontro con un altro veicolo. La tragedia si è consumata all’altezza della curva nei pressi della Sala trattenimenti Poggio Normanno. La seconda vittima in provincia di Palermo dopo il giovane morto a Bonagia.

Non è ancora chiara del tutto la dinamica dell’incidente mortale ma pare che la vittima sia stata travolta da uno dei due mezzi rimasti coinvolti nel sinistro. Pare che l’uomo, C.O. di 40 anni, in qual frangente si trovasse ai bordi della strada quando è stato investito da una delle due auto che intanto si erano scontrate. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava rientrando verso casa dopo il lavoro e attendeva l’autobus.

