Incidente mortale a Monreale, la vittima è un ragazzo

Tragico incidente mortale a Monreale. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate. La vittima è un giovane.

L’incidente mortale è avvenuto lungo la Circonvallazione monrealese all’altezza di una curva, nei pressi della sala ricevimenti Poggio Normanno. A perdere la vita sarebbe un giovane di cui non si conoscono ancora le generalità.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la vittima. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale di Monreale. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Una strage di giovani nel Palermitano

Solo questa mattina era arrivata la tragica notizia della morte di Mario di Peri, di Villabate. Il ragazzo, conosciutissimo perché lavorava in una storica macelleria di Villabate, è morto in un tragico schianto a Bonagia. Non c’è stato nulla da fare per il giovane che è morto a soli 22 anni. Una notizia straziante per il Comune in provincia di Palermo. Il giovane si è scontrato con una motoape guidata da un uomo di 59 anni.