Si gira “La Ragazza di Corleone”, via al casting di attori e comparse nel Palermitano

Stanno per partire le riprese della nuova fiction televisiva di Mediaset, La Ragazza di Corleone. La produzione ora cerca a Palermo e provincia attori e comparse. In particolare si cercano persone dai 18 ai 75 anni dai volti tipicamente siciliani.

Rosa Diletta Rossi è pronta a buttarsi in una nuova avventura. Ne La ragazza di Corleone l’attrice interpreterà una ragazza che porta il peso del suo cognome, proveniente da una famiglia mafiosa, ma che prova a distaccarsi in tutti i modi da un destino che sembra già scritto. La serie tv La ragazza di Corleone vedrà la protagonista divisa tra il bene e il male.

“Per importante progetto Televisivo su reti Mediaset, la Società Cinematografica e Televisiva Clemart (Faccia d’Angelo, Il Grande Torino, I Bastardi di Pizzofalcone), cerca su Palermo e Provincia Comparse tra i 18 e i 75 anni. Le riprese si svolgeranno dalla metà di Febbraio”. La produzione, come detto, cerca volti tipicamente Siciliani.

La partecipazione ai casting avverrà esclusivamente online, scrivendo alla mail castingtvpalermo@gmail.com. Alla mail si dovranno allegare due foto, una in primo piano e una a figura intera con volto ben visibile. Da allegare anche la carta d’identità e la tessera Sanitaria o Codice Fiscale fronte e retro in corso di validità. Inserire un Recapito Telefonico per essere contattati successivamente.