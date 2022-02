Muore 15 enne a Palermo, si è schiantato con lo scooter

Incidente mortale a Licata, la vittima è un ragazzo di 15 anni. Enrico Bonello il suo nome.

Quindicenne si schianta contro un muro

La tragedia a Licata, in provincia di Agrigento, in via Fiume Vecchio. Il ragazzo era in sella al suo scooter quando si è schiantato contro un muro per cause ancora da accertare.

