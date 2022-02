Schianto in autostrada, ferito 32enne di Carini

Un uomo di 32 anni di Carini è rimasto ferito nello scontro tra due mezzi pesanti avvenuto lungo l’autostrada A1. Momenti di paura per l’incidente, avvenuto oggi 3 febbraio, all’altezza di Ponte Ronca, nei pressi di Bologna.

Un camionista di 29 anni originario di Caserta è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Meno grave il conducente dell’altro mezzo pesante, guidato da D.F., 32enne di Carini.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi pesanti viaggiavano nella carreggiata in direzione Sud. L’autotrasportatore carinese, per cause ancora da accertare, non sarebbe riuscito a frenare in tempo scontrandosi violentemente contro un autoarticolato che lo precedeva. Un impatto violentissimo che ha danneggiato il furgone accartocciandone le lamiere in corrispondenza del sedile lato passeggero.

Il carinese dimesso dall’ospedale

Il 32enne è già stato dimesso dall’ospedale avendo riportato qualche contusione. Più grave la situazione dell’altro camionista.