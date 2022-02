Monreale, paziente positivo si presenta dal medico e scatta il panico

Risulta positivo al Covid ma va dal medico di base. Così è scattato il panico generale in uno studio di un medico di famiglia di Monreale, in provincia di Palermo. La vicenda questa mattina.

Secondo quanto si apprende da MonrealeLive, un uomo, che nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid, si è presentato nello studio di un medico di base, entrando in sala d’aspetto, in attesa del proprio turno. È scattato però il fuggi fuggi generale quando il medico, accortosi che il paziente era positivo tramite comunicazione inviata dall’Usca, ha invitato lo stesso a uscire dei locali. Tra i pazienti in attesa il panico. Tutti hanno abbandonato lo studio medico in fretta e furia.