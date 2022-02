Palermo-Sciacca pericolosa, appello ad Anas, “Garantire sicurezza ad automobilisti”

La SS624 Palermo-Sciacca, il cosiddetto scorrimento veloce, necessiterebbe d’interventi di manutenzione per elevare i livelli di sicurezza per gli automobilisti. Lancia l’allarme il partito democratiche che chiede all’Anas, ente gestore della strada siciliana che collega la Sicilia in direzione Nord-Sud, la messa in sicurezza. Sono numerosi gli incidenti stradali che avvengono sull’importante arteria stradale.

“Occorre Intervenire con urgenza con un progetto di manutenzione che annulli la grave situazione di pericolo presente da mesi sulla statale 624 Sciacca-Palermo”. Lo chiede Michele Catanzaro, parlamentare regionale del Partito Democratico, con un appello rivolto ai vertici regionali di Anas.