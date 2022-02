Ondata di gelo e vento, arriva la neve nel Palermitano

Ondata di maltempo investe la Sicilia e le previsioni meteo non sono buone. Da stanotte si registrano forti temporali. Grandinate hanno colpito nelle prime ore del mattino il Palermitano e il versante ionico siciliano.

In provincia di Palermo si è abbattuta una forte grandinata stanotte. Una seconda a metà mattinata che ha imbiancato strade e auto creando qualche disagio alla viabilità.

Nella zona della Madonie la neve e la pioggia stanno creando non pochi problemi soprattutto nella zona di Polizzi Generosa dove una frana da giorni sta tenendo con il fiato sospeso i cittadini.

La neve è arrivata al di sotto degli 800-1000 metri sull’Etna, sui Nebrodi e sulle Madonie. M qualche fiocco è caduto anche alle porte di Palermo, nella zona di Piana degli Albanesi, a Monreale e nelle zone interne.

La neve ha creato problemi sulla statale 120 a Gangi. Qualche fiocco anche a Marineo e a Mezzojuso.

A causa del vento a Palermo uno dei cancelli di ingresso al Parco della Favorita è caduto. La struttura in ferro si è sganciata dai cardini ed è rimasto bloccato fra i due pilastri in muratura che la sorreggono. Il dipartimento di protezione civile ieri aveva emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di oggi.