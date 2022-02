È morto Maurizio Zamparini

Maurizio Zamparini è morto. L’ex presidente del Palermo Calcio si è spento all’età di 86 anni. Aveva portato la squadra del Capoluogo in serie A. È morto a Udine. L’ex patron del Palermo aveva 86 anni, lo scorso 27 dicembre era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una peritonite.

Zamparini è stato il proprietario del club rosanero dal 21 luglio 2002 al primo dicembre 2018. Nell’ottobre scorso, per un malore improvviso, era morto a Londra dove si trovava per studiare Armando, il figlio 22enne dell’imprenditore. Fu ritrovato senza vita da una governante nella sua camera.

Imprenditore di successo in vari settori, dal commerciale all’immobiliare, aveva legato la sua vita al mondo del calcio. Aveva portato il Venezia in serie A e poi, nel luglio del 2002, aveva acquistato da Franco Sensi il pacchetto di maggioranza del Palermo con cui ha realizzato il sogno dei tifosi rosanero, il ritorno in serie A e successivamente la partecipazione alle coppe Europee. La fine del suo rapporto con il Palermo è stata drammatica, con gli arresti domiciliari prima e il rinvio a giudizio poi.

“Con Maurizio Zamparini se ne va un protagonista della storia della città di Palermo e dello sport italiano. La sua passione e dedizione per il Palermo Calcio hanno contraddistinto una stagione ricca di indimenticabili trionfi e colma di entusiasmo tra i tanti palermitani che grazie a lui hanno riscoperto l’amore per i colori rosanero in uno spirito di condivisione che ha saputo unire la città. In questo momento di dolore esprimo la mia vicinanza ai familiari a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.