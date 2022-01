Giovane 22enne si toglie la vita, è volato da 13 piani a Palermo

Immane tragedia a Palermo dove un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita volando dal tredicesimo piano di uno stabile. Il dramma si è consumato nel quartiere Zisa, in via Corradino Svevia.

Non si hanno notizie sulle motivazioni che hanno indotto il giovane a compiere il gesto estremo ma la notizia ha già fatto il giro del quartiere in cui risiedeva il ragazzo e in tanti hanno iniziato a scrivere messaggi d’incredulità nella sua pagina social.

