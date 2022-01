Incendio distrugge il Moltivolti di Palermo, indagini

Incendio al ristorante multietnico Moltivolti a un passo da piazza Santa Chiara. I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba, attorno alle 4,e forniranno una relazione completa fra alcuni giorni.

La notizia dell’incendio è stata data dai gestori. “Questa è la notizia che non avremmo mai voluto darvi. Stanotte un incendio scoppiato per cause ancora da accertare ha gravemente danneggiato il nostro caro Moltivolti”.

Intanto i gestori del locale che è anche un punto di riferimento per il coworking hanno dato un incarico a un perito per indagare la natura dell’incendio.. “Escludiamo per fortuna l’ipotesi dolosa e dai primi rilievi sembra trattarsi di malfunzionamento elettrico”

L’incendio in un momento critico per le attività di ristorazione. “Come potete immaginare siamo sotto shock nel vedere il frutto di anni di lavoro andare letteralmente in fumo, e nonostante l’abbraccio immediato della nostra rete il dolore è immenso. Ci prenderemo qualche ora per fare la conta dei danni e ricostruire l’accaduto per attivare tutte le misure del caso”.

Fino a qualche giorno fa, proprio da Moltivolti, era partita la protesta per il caro bollette con una cena a lume di candele.