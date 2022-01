Il Fisco notificherà la multa a 120 mila siciliani novax

Sarebbero oltre 120 mila i siciliani over 50 No Vax che starebbero per essere multati dalla Agenzia delle entrate.

Sono quasi pronte le liste dei cittadini non vaccinati e che hanno superato i 50 anni per cui lo Stato ha previsto una sanzione amministrativa.

La violazione riguarda l’obbligo vaccinale per gli over 50 introdotto per legge. Come si legge nell’edizione di Repubblica di oggi, sull’isola l’obbligo vaccinale è stato “ignorato” da 47.700 cinquantenni, 27.100 sessantenni, 23.200

settantenni e 21.900 over 80. La sanzione ammonta a circa 100 euro una tantum. Più salata invece quella ai lavoratori che saranno sprovvisti del green pass dal 15 febbraio.