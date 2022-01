La morte della mamma di 24 anni, la Procura apre inchiesta e dispone l’autopsia

E’ stata aperta un’inchiesta sulla morte di Sofia Costantino. La giovane mamma è morta ieri a Termini Imerese per cause ancora da chiarire. La Procura ha disposto l’autopsia sul suo corpo per meglio chiarire le cause che hanno portato alla morte. A ucciderla potrebbe essere stato un malore improvviso, così come sembrerebbe dalle prime indagini.

Sofia si stava preparando per recarsi al lavoro ma si sarebbe sentita male proprio quando si trovava in bagno, luogo dove è stata ritrovata, riversa per terra, dalla madre che ha dato l’allarme. I carabinieri, giunti prima del 118, hanno constatato il decesso della giovane e la salma è stata poi trasferita al Policlinico di Palermo per l’autopsia in programma oggi.