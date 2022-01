In Sicilia il secondo trapianto di utero in Italia

Realizzato in Sicilia il secondo trapianto di utero in Italia. Un grande esempio di buona sanità e una speranza di vita futura per una giovane donna siciliana. Il trapianto è stato realizzato dall’equipe operatoria delle aziende Policlinico e Cannizzaro.

“Complimenti di vero cuore ai professori Paolo Scollo e Pierfrancesco Veroux, che hanno guidato l’equipe operatoria delle aziende Policlinico e Cannizzaro”, lo dice l’assessore Ruggero Razza sul sup profilo Facebook. “Grazie al centro nazionale trapianti e al centro regionale per il prezioso supporto”.

