Stai evitando le folle? Puoi comunque divertirti 

Torna la zona arancione in Sicilia e, con questo nuovo colore, tornano anche leggi e restrizioni. Cosa cambia? Chi ha il Green Pass rafforzato può muoversi liberamente all’interno della regione. Chi non ha il pass, non può andare al bar, né al chiuso e nemmeno all’aperto.

Insomma, cambiano le regole per il Covid-19 e cambiano perchè la variante Omicron è arrivata anche in Sicilia. Infatti, solo il 25 gennaio, in regione ci sono stati 7.516 contagi e 71 vittime. Proprio questi numeri possono rendere scettici anche i siciliani che hanno il Green Pass e che sono vaccinati. I numeri del Coronavirus possono fare paura e spingere i cittadini a rimanere a casa invece che nella folla, zona arancione o bianca.

Però, questo non significa che in casa bisogna annoiarsi. Ecco 6 di attività da fare anche al chiuso e all’aperto, ma evitando folle e assembramenti e con o senza Green Pass.

Un pomeriggio al parco

Tutti i siciliani possono fare attività sportiva all’aperto, sia in aree attrezzate che nei parchi pubblici. Con le giornate di sole che si avvicinano sempre di più, questo potrebbe essere un buon momento per scegliere una panchina isolata oppure per fare i percorsi di fitness. Invece di andare in palestre affollate e con maggiori rischi di contagio, il parco con tutto il suo spazio è il luogo ideale sia per fare sport che per incontrarsi rispettando il distanziamento sociale.

Aperitivo sì, ma sul terrazzo

In zona arancione, solo chi ha il Green Pass rafforzato può andare al bar o al ristorante. Comunque, banconi e tavolini possono essere affollati. Per questo, puoi creare il tuo aperitivo o la tua colazione a casa, magari sul terrazzo se è una bella giornata. Insomma, non serve andare al bar o nella folla dei marciapiedi per godersi un aperitivo esclusivo. Esclusivo perchè è solo vostro.

Evita le folle dei casinò

Se le folle dei casinò ti rendono nervoso, pupi sempre scegliere di giocare alla versione online dei tuoi giochi di casinò preferiti. Puoi divertirti a un gioco di roulette online oppure a tornei di poker. Al casinò online si gioca anche dal vivo e con altri giocatori, il che permette di creare una vera e propria comunità. Puoi anche organizzare sfide e tornei con i tuoi amici e familiari, attraverso video chat come Zoom e Skype.

Pianifica la tua estate

Online, puoi creare interi itinerari in tutto il mondo, però non esiste niente come un’estate italiana. Nel 2021, gli italiani non si sono fermati. Siamo rimasti vicini a casa, pronti a esplorare l’Italia, dalla Puglia fino alla Sardegna. L’anno scorso, il 32% degli italiani ha scelto le staycation. Si chiama “turismo di prossimità”e non significa rinunciare alla bellezza. Al contrario, è la bellezza del nostro paese, che passa anche dalla Sicilia.

L’intrattenimento a casa tua

Musei, cinema, teatri, concerti e mostre. Esistono restrizioni per entrare in questi luoghi e, comunque, non tutti si sentono tranquilli ad andare. Per questo, molti musei offrono visite virtuali (anche guidate) mentre alcuni teatri offrono spettacoli online, quasi meglio di essere in platea o davanti al palcoscenico. Continuano anche i concerti online.

Ovviamente, non ci possiamo dimenticare di maratone di film e serie su servizi di streaming. Le uscite di febbraio su Netflix Italia includono la seconda stagione della hit “Oscuro desiderio” e il film “Non aprite quella porta.”

Una vera cucina Michelin

Durante il primo lockdown a marzo 2020, non mancava solo la carta igienica nei supermercati. Mancava anche il lievito. Perchè? Perchè gli italiani si sono messi a cucinare. Con ristoranti chiusi o pieni di regole, cucinare a casa è il nuovo hobby, anche per chi è nuovo ai fornelli. Non serve essere chef perchè tutti possono diventare chef. Più o meno.

Secondo una ricerca del 2021, gli italiani sono i più creativi in Europa, pronti a provare nuove ricette, tecniche e ingredienti. Anche se rimane una certezza: per il 50%, gli spaghetti alla carbonara sono il comfort food per eccellenza. Una vera cucina stellare.

Queste sono solo 6 attività che puoi fare da casa oppure all’aperto, senza bisogno di mischiarti con la folla. Puoi cucinare in terrazza, giocare al casinò online e viaggiare, almeno con la mente. Insomma, la zona arancione può diventare divertente.