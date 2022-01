Chiede fondi Covid senza averne diritto, nei guai imprenditore di Camporeale

Ha richiesto e ottenuto un finanziamento dallo Stato relativo agli aiuti post emergenza sanitaria non avendone il diritto. La Guardia di Finanza di Partinico lo ha denunciato. Si tratta di un imprenditore agricolo di Camporeale.

In particolare, la Finanza di Partinico, ha individuato una società agricola, con domicilio fiscale a Camporeale, che aveva illecitamente richiesto ed ottenuto un finanziamento a tasso zero erogato dallo Stato per sostenere le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza Covid.