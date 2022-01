Aneurisma cerebrale fulminante, muore volontaria di Protezione civile nel Palermitano

Ramona Guzzetta, 43 anni, era una volontaria di Protezione Civile della Misericordia di Valledolmo. Se n’è andata ieri a seguito di un aneurisma cerebrale che non le ha lasciato scampo. Inutili sono stati i tentativi di salvarla da parte dei medici del “Civico” di Palermo.

Di Ramona i colleghi e amici della Misericordia ricordano la presenza costante e l’impegno in tutte le emergenze, provinciali, regionali e nazionali, degli ultimi anni. Un affidabile punto di riferimento per tutti. Quella di dedicarsi al servizio degli agli altri per Ramona era una scelta di vita cui ha prestato fede sino all’ultimo, donando i propri organi. “Alla famiglia di Ramona Guzzetta e alla Misericordia di Valledolmo giungano le condoglianze del Dirigente Generale, Salvo Cocina, Cocina, anche a nome delle donne e degli uomini della protezione civile regionale”. Questo il messaggio del Dipartimento regionale di protezione civile.