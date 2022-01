Terribile incidente a Palermo, un uomo gravissimo al Civico

Drammatico ed ennesimo incidente stradale a Palermo. Un uomo è arrivato all’ospedale Civico dopo un tremendo schianto avvenuto mentre era in sella alla propria moto.

A.L. 50 anni, è giunto in condizioni critiche all’ospedale Civico di Palermo dopo che la sua moto ha impattato violentemente contro un’automobile. La vicenda si è consumata ieri in via Salvatore Quasimodo, ad angolo con la via Giovanni Falcone. L’uomo è rovinato sull’asfalto dopo che la sua Suzuky si è scontrata con un’Alfa Romeo.