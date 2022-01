Gravissimo incidente nel Palermitano, ragazza di 23 anni in coma

Una ragazza di 23 anni è in coma in ospedale in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a Torretta.

La giovane, secondo le prime ricostruzioni, è andata fuori strada fuori strada. L’auto si è distrutta nell’impatto violentissimo. La

Per estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto accartocciata è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Redazione 5480 posts 0 comments