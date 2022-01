Partinico, acquista negozio ma non lo comunica allo Stato, denunciato sorvegliato speciale

Un uomo di Partinico finisce nel mirino della Guardia di Finanza per aver acquistato un negozio e non aver comunicato il cambio della propria posizione reddituale.

Si tratta di un soggetto giudicato in passato per associazione di tipo mafioso, rapina, porto abusivo d’armi e sequestro di persone e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno.

Le indagini svolte della Compagnia di Partinico hanno avuto origine da un'analisi operativa di rischio, elaborata a livello centrale dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, finalizzata ad intercettare e far emergere forme di inquinamento dell'economia reale poste in essere dalle organizzazioni criminali che, sfruttando la crisi pandemica, cercano di infiltrarsi nel mercato legale con lo scopo di percepire finanziamenti pubblici. In particolare, dall'analisi dei negozi giuridici posti in essere da soggetti connotati da pericolosità qualificata (quale l'appartenenza ad associazioni di stampo mafioso o l'aver commesso dei delitti di associazione a delinquere per varie finalità), comparata con la disamina della relativa situazione reddituale e patrimoniale (sia personale che familiare), è emerso che il pregiudicato ha omesso di comunicare agli organi competenti (Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo) una variazione patrimoniale pari a oltre €.38.000 derivante dall'acquisto di un locale commerciale. Pertanto, i militari hanno denunciato lo stesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per la suddetta omissione che prevede per tale fattispecie di reato la reclusione da due a sei anni e la multa da un minimo di €. 10.329 a un massimo di €. 20.658,00.

