Travolto un uomo in viale Michelangelo, gravissimo a Villa Sofia

Un umo investito in viale Michelangelo, a Palermo, è il risultato di un grave sinistro stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi nel Capoluogo siciliano.

Secondo quanto si apprende, un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato travolto da una vettura in transito lungo viale Michelangelo. La vittima del terribile schianto è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Pronto soccorso dell’Ospedale Villa Sofia in codice rosso. L’uomo sarebbe entrato in ospedale in condizioni definite gravi.