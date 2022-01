Il Comune di Monreale mette all’asta oltre 160 immobili, operazione spending review

MONREALE – Il Comune di Monreale vende all’asta palazzi, stabili, terreni per monetizzare. Questa la strategia messa in piedi dall’amministrazione comunale per recuperare fondi ed evitare inutili spese di manutenzione. Così il comune normanno ha deciso di mettere in vendita numerosi beni immobili. La vendita avverrà all’asta e i beni sono già visionabili sul sito dell’ente.

L’Amministrazione targata Alberto Arcidiacono, al fine di reperire nuove risorse finanziarie, ha emesso diversi bandi che riguardano terreni, immobili di uso comune e uno di uso produttivo che non sono strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Questi beni dovevano essere dismessi tutti nell’ambito di una politica di riordino e gestione oltre che valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’assessore al Patrimonio Sandro Russo – è consentire maggiori entrate ed evitare rischi di costi di manutenzione non previsti e nello stesso tempo recuperare somme a vantaggio del bilancio comunale per dare inizio a una stagione per il futuro del nostro comune”.

