Ecco l’Ufo di Bolognetta, l’esperto ufologo, “Oggetto non conosciuto”

Sta facendo parlare tanto l’Ufo, o meglio, il presunto Ufo di Bolognetta. Il video è apparso durante ItaliaSì, trasmissione di Rai1 condotta da Marco Liorni. Nel corso della puntata il conduttore ha intervistato Alessandro Mangano, che, assieme alla moglie, ha ripreso l’oggetto nei cieli di Bolognetta.

L’avvistamento e la chiamata all’Aeronautica

Dopo l’avvistamento ha allertato l’Aeronautica, poi è andato dai Carabinieri di Misilmeri. Durante la trasmissione ha raccontato le fasi dell’avvistamento. “Assieme alla mia compagna abbiamo avvistato questo oggetto volante non identificato che volava in modo strano. È stato avvistato per circa un’ora e mi sono sentito in dovere di allertare le autorità”.