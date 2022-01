Nel 2021 a Palermo punte di 44 gradi, è piovuto per 124 giorni

Nel Palermitano il giorno più freddo del 2021 è stato il 15 febbraio, con punte di 4,5 °C e il giorno più caldo il 21 giugno, con 43,4 °C. A Palermo si sono registrati 124 giorni di pioggia (+42,5% rispetto al 2020), per complessivi 760,2 mm di pioggia (+29,7% rispetto al 2020)”. Sono alcuni dati del fascicolo di Statistica flash dedicato alle condizioni meteorologiche a Palermo nel 2021, anno caratterizzato da un consistente aumento dei giorni di pioggia rispetto all’anno precedente.

Relativamente alle temperature, nel confronto con il 2020 non emergono particolari differenze, se non una

temperatura minima più bassa e una temperatura massima più elevata. In particolare, nel 2021 a Palermo i mesi più freddi sono stati i primi tre: a gennaio la temperatura ha oscillato in media fra 10,9 °C e 17,3 °C; a febbraio fra 10,2 °C e 17,9 °C; a marzo fra 9,6 °C e 16,5 °C. Il giorno più freddo è stato il 15 febbraio, quando il termometro è sceso fino a 4,5 °C.