A Monreale il Commissario Covid Costa, “Qui mi sento in famiglia”

MONREALE – Il commissario per l’emergenza covid Renato Costa visita l’Hub vaccinale nella chiesa di San Gaetano a Monreale e vaccina una giornalista. Nella città normanna, da ieri è aperto l’hub vaccinale temporaneo che andrà avanti fino a venerdì. “Venire in un luogo cosi bello e suggestivo come la chiesa di San Gaetano a Monreale è stato davvero emozionante”.

