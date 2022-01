Strani oggetti nei cieli della Sicilia, segnalazioni dopo il presunto Ufo a Bolognetta (VIDEO)

L’avvistamento del presunto Ufo di Bolognetta, in provincia di Palermo, riapre il dibattito. Dopo che la coppia di Bolognetta si è recata dai Carabinieri di Misilmeri sostenendo di aver avvistato in cielo un oggetto non identificato, il C.UFO.M., (Centro Ufologico Mediterraneo) ha ricevuto tantissime segnalazioni dalla Sicilia.

Sembra che sia scoppiata una febbre da ufo e tanti testimoni di avvistamenti, si stanno facendo avanti, telefonando al centralino del centro che raccoglie le segnalazioni. Tutti vogliono per trovare una spiegazione a inesplicabili oggetti volanti non identificati. “Si auspica che i testimoni di Bolognetta, facciano altrettanto – dice il centro ufologico”. I ricercatori guidati dal presidente Angelo Carannante, stanno vagliando il copioso materiale pervenuto, composto da foto, video, ma anche da semplici testimonianze senza immagini. Una quantità decisamente abnorme, quasi che i testimoni di avvistamenti di uap, abbiano avuto il coraggio di rendere pubblico quanto hanno visto.