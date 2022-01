Tragico incidente mortale sulla SS147, muoiono due persone

Incidente mortale in Sicilia. Due persone sono morte. Lo conferma l’Anas.

La strada statale 417 “Di Caltagirone” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 30,300, a Mineo (CT), a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente e, nell’impatto, due persone hanno perso la vita.

In aggiornamento