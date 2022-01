Operaio di Misilmeri muore folgorato, tragedia a Termini Imerese

Francesco Corso, operaio di Misilmeri,

57 anni, ha perso la vita in una villetta in costruzione a Termini Imerese. L’uomo stava lavorando come operaio, fatale una scossa elettrica.

La tragedia in una villa in corso di costruzione a Termini Imerese in contrada Bragone.

