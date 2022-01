Infarto fulminante, giovane maestra siciliana trovata morta a letto

Vanessa Lisitano, maestra siciliana delle scuole elementari, trovata senza vita nella sua casa. La triste vicenda a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco. Una notizia che ha provocato dolore nella comunità del suo paese di origine.

La maestra, solo 27 anni, lavorava come insegnante di sostegno alle elementari nella città in provincia di Lecco. La donna era originaria di Augusta, in provincia di Siracusa. È stata trovata senza vita nel suo letto nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbe stata colpita da un malore mentre si trovava nel suo letto.