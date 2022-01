Covid19, due vittime in 24 ore a Castellammare del Golfo

Castellammare del Golfo si ritrova a piangere per due persone morte a distanza di poche ore all’ospedale di Partinico. “Profondamente addolorato poichè un altro nostro concittadino è deceduto nella serata d’ieri a causa del Covid19. CastellammaredelGolfo soffre ancora a causa del Covid che ieri, dopo la degenza in ospedale, ha purtroppo strappato un altro nostro concittadino all’affetto dei suoi cari”.

Il sindaco Nicolò Rizzo esprime vicinanza e profondo cordoglio dell’amministrazione e di tutta la città di Castellammare ai familiari di un altro concittadino che nella giornata d’ieri, 16 gennaio 2022, ha perso la battaglia contro il Covid. Si tratta di un uomo di 76 anni positivo al coronavirus che, dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute, dal 7 gennaio era ricoverato in terapia intensiva all’ ospedale a Partinico. Ieri un altro decesso in città a causa del Covid. È morto un uomo di 68 anni positivo che, dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute, anche lui ricoverato in ospedale a Partinico.