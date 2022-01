A C’è Posta per te la bella storia di Emanuele di Belmonte Mezzagno

A Belmonte Mezzagno il postino di C’è Posta per te, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Dopo la storia di Palermo, Maria De Filippi arriva anche a Belmonte.

“Ho avuto la grande fortuna di avere due donne come voi al mio fianco”. Emanuele chiama C’è Posta Per Te per far capire a sua mamma e a sua nonna quanto le ama.

Emanuele vuole ringraziare mamma Rita e nonna Rosaria per averlo cresciuto anche senza un padre. Una storia commovente. “Non me l’aspettavo”, ha detto la nonna all’apertura della busta. “Due donne che mi hanno protetto e dato tutto l’amore possibile. Il mio amore per voi è tanto”. Poi la lettere di Emanuele letta dalla De Filippi con la quale viene raccontata la gratitudine del giovane nei confronti di mamma e nonna. Poi il ricordo di nonno Vito. Ospite nello studio anche Can Yaman che ha fatto una sorpresa alle due donne di Belmonte Mezzagno.

