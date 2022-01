Tragedia a Palermo, uomo si lancia dal balcone e muore

Dramma a Palermo dove un uomo di 81 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione.

La tragedia si è consumata stamattina in via Felicia Impastato a Palermo. Nella via che si trova nel quartiere si Bonagia sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo che ha perso la vita all’istante.

Sul posto anche i carabinieri e il medico legale. Non sono chiari i motivi che hanno indotto l’81enne a compiere l’estremo gesto.

