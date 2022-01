Sindaco di Contessa Entellina positivo al Covid e fa appello, “Vaccinatevi”

Il Covid sembra non risparmiare proprio nessuno, soprattutto chi sta a contatto con la gente. Così anche Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino siciliano tramite un post su Facebook specificando che sta bene ed è asintomatico.

Spera, che oltre a essere sindaco del comune di Contessa Entellina è anche Coordinatore regionale Anci Giovani Sicilia, continuerà a lavorare da casa.

“Sono sempre stato positivo per natura… stavolta però lo sono al Covid! Per fortuna senza sintomi. Perciò sono convinto che il vaccino su questo gioca un ruolo fondamentale. Io mi fido della Medicina! A chi ancora non lo ha fatto dico “Vaccinatevi”. “In questi giorni lavorerò da casa – aggiunge – e non farò mancare la mia voce e il mio pensiero politico, in primis ai cittadini di Contessa Entellina, Hora e Kuntisës e poi a tutti gli amici che mi seguono”.

Intanto in totale i positivi a Contessa Entellina sono 70 circa come ha comunicato ieri lo stesso sindaco. “Purtroppo il sistema di tracciamento della sanità regionale continua a dare ritardi e mostra criticità enormi.

Alla luce di ciò invito tutti i cittadini alla massima responsabilità e al rispetto scrupoloso delle indicazioni di quarantena quando si viene a contatto con soggetti positivi”.

