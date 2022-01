Otto Comuni del Palermitano in zona arancione, Musumeci prepara l’ordinanza

Altofonte, Borgetto, San Cipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, San Mauro Castelverde, Villabate passeranno in zona arancione. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci starebbe per firmare una nuova ordinanza.

Solo ieri Musumeci aveva messo in zona arancione 92 Comuni da sabato 15 a mercoledì 26 gennaio. La decisione su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. Tra questi tre città capoluogo: Agrigento, Messina e Trapani. Salgono così a 147 i Comuni siciliani nei quali sono previste misure restrittive. L’ordinanza di Musumeci arriverà entro oggi.

Dell’arrivo dell’ordinanza sono stati informati già i rispettivi sindaci. Tra questi Angela De Luca n sindaco di Altofonte. “Speravo di sbagliarmi quando la scorsa settimana ho emesso l’ordinanza per evitare la didattica in presenza per i nostri istituti scolastici, ma purtroppo a distanza di sette giorni ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale dell’ASP che richiede per il nostro comune la dichiarazione in zona arancione. Speravo di sbagliarmi perché è certo che la scuola sia il posto più sicuro dove mandare I nostri figli, speravo di sbagliarmi perché la scuola permette ai ragazzi di istruirsi, crescere e socializzare, speravo di sbagliarmi perché la DAD è una tortura per i bambini ed anche per i genitori.

Purtroppo in questo momento la situazione ad Altofonte non ci dà serenità”

” Nelle prossime ore, a malincuore – prosegue il sindaco – emetterò una nuova ordinanza per proseguire con la didattica a distanza per un altra settimana. Sul fronte numero dei contagi posso comunicarvi che sicuramente tante sono le persone positive, circa 250 , ma fortunatamente tante di loro in attesa di tampone per terminare l’isolamento. Sicuramente negli ultimi giorni, nonostante le comunicazioni di positività si nota che in numero di segnalazioni è in diminuzione, anche grazie all’atteggiamento responsabile di tutti voi”.