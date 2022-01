Ondata di gelo in Sicilia, oltre un metro di neve a Piano Battaglia

Ondata di gelo in Sicilia e sulle Madonie e sui Nebrodi torna la neve. Una coltre bianca sta imbiancando in queste ore i paesi montani sopra gli 800 metri. Neve a Gangi, Petralia Soprana e Sottana ma anche a Polizzi Generosa, Castellana Sicula, San Mauro Castelverde e Geraci Siculo. Neve mista ad acqua ha imbiancato anche Castelbuono, Blufi e Bompietro. Le temperature in netto ribasso arrivano fino allo zero e la neve si deposita copiosa.

Per garantire la percorribilità delle strade interessate dalle precipitazioni nevose, sul comprensorio madonita, dalle prime ore di questa mattina, sono entrati in funzione mezzi della Protezione Civile e della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo.

Intanto a Piano Battaglia la neve ha superato il metro di altezza, le nevicate delle ultime ore si sono aggiunge a quelle dei giorni scorsi. Nel corso della giornata si sono registrati disagi e difficoltà per raggiungere la zona degli impianti di risalita che sono chiusi. L’area è raggiungibile solo da fuoristrada 4X4 e auto con gomme da neve o catene. Lungo le principali arterie non si segnalano particolari disagi.

