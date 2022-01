Incidente stradale ad Altofonte, giovane si ribalta con l’auto

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Piano Maglio, nel comune di Altofonte, nelle vicinanze con il confine di Monreale.

Un giovane ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Panda, a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia. La macchina si è completamente ribaltata colpendone pure un’altra. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del cimitero di Altofonte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Altofonte e i Vigili del Fuoco. Per il giovane alla guida dell’auto qualche ferita per fortuna non grave e tanto spavento.

Nel perdere il controllo il conducente ha anche colpito un’altra vettura, che però ha continuato la propria corsa indisturbata.

Sul posto presente anche la ditta di soccorso stradale Giurintano per il recupero del mezzo incidentato.