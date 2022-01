Covid-19 Sicilia, 13.231 nuovi contagi e 35 morti

Sono 13.231 i nuovi positivi in Sicilia registrati in 24 ore. Sono purtroppo 35 le persone decedute.

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell’Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 13.231 infezioni da SARS-CoV-2 (su 58.518 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 35 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 7.803 a fronte di 31.786 test processati e i 23 morti comunicati dalle autorità sanitarie siciliane.

Il bollettino di giorno 11 gennaio riporta una nuova impennata dei contagi in Sicilia. Aumento i contagi anche in tutta la Penisola rispetto a ieri. Sul fronte ospedaliero sono 1.386 ricoverati, con 83 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, 20 casi in più rispetto a ieri.

I casi per provincia

Palermo con 3.383 casi, Catania 2.708, Messina 1.562, Siracusa 1.502, Trapani 488, Ragusa 970, Caltanissetta 1.093, Agrigento 1.392, Enna, 133.